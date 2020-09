Primero la pandemia y ahora los vándalos: el drama de comerciantes en Engativá

Fredy Coronel vio cómo el pasado jueves vándalos que aprovecharon las protestas le robaron todo lo de su local, ubicado en el centro comercial Tuyo. Fue víctima del grupo de delincuentes que secuestró un bus para impactar las puertas y poder empacar a diestra y siniestra.

El café internet funciona hace 8 años, pero en segundos el capital de la familia se esfumó por cuenta de estos ladrones. “Aproximadamente llevamos $50 millones perdidos”, reveló el propietario.

Ya ha buscado la manera de levantarse nuevamente, pero ha sido “complicado. Hasta el momento hemos ido a los bancos y nos dicen que no nos dan ningún préstamo porque no tenemos cómo responder, no tenemos cimientos para volvernos a levantar”.

Tanto Freddy como otros comerciantes recalcan que estaban intentando recuperar los ingresos que habían dejado de percibir durante la pandemia, es decir, el problema se les duplicó y buscan ayuda de las autoridades.