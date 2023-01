Confirman suspensión de funcionario de Migración Colombia que agredió a pasajero en El Dorado

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional por tres meses al funcionario de Migración Colombia, Jaime Alonso Sánchez , por la agresión física a un pasajero en el aeropuerto El Dorado, mientras este ingresaba al país.



Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de noviembre de 2022 y en redes sociales se viralizaron las imágenes del ataque. El viajero fue identificado como Juan Ramón Camarillo Peñaranda.

La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que, cuando sucedieron los hechos, Sánchez se encontraba en ejercicio de sus funciones como autoridad migratoria, “y lo que se esperaba de él era que orientara y atendiera en forma respetuosa, decorosa y con la rectitud que impone el cargo”.

La Procuraduría agregó que la suspensión provisional tiene como objetivo "asegurar que no se repita un hecho como el que es objeto de investigación", un escenario que por las características del cargo podría presentarse y derivar en una conducta desproporcional como la que tuvo lugar.



Durante una entrevista con Noticias Caracol, el funcionario de Migración Colombia admitió que cometió un error con el viajero; sin embargo, señaló que recibió maltratos verbales de este. Además, enfatizó que él y su familia habían recibido amenazas.

"Fue un error mío, me dejé tentar. Soy una persona que llevo más de 10 años trabajando con la entidad, 25 con el Estado, nunca había tenido un problema así. Me salí de casillas, lo admito, le pido excusas ante la opinión, a Migración Colombia, a este señor, pero no era la forma como él me debía tratar", dijo en su momento.

Agregó: "El señor dice que yo fui racista. En ningún momento lo traté con temas de racismo, es totalmente mentira lo que él está diciendo. Tengo amigos de color, no tengo que hablar del tema de racismo, no sé de dónde inventa eso".