Procuraduría formuló pliego de cargos contra secretario de Movilidad de Bogotá

Juan Pablo Bocarejo, y dos funcionarias más, deberán responder por presuntas irregularidades en licitación y adjudicación del contrato de semaforización.

Según el Ministerio Público, dichas irregularidades provocaron un detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos.

Con el objetivo de cambiar los semáforos por unos inteligentes, la Alcaldía de Bogotá abrió en el 2017 una licitación que fue adjudicada por un valor de 173 mil millones de pesos, a pesar de las múltiples alertas emitidas por la Procuraduría.

Para la Procuraduría, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y otras dos funcionarias de la entidad habrían incurrido en una falta de planeación al no definir con anterioridad el destino de estos semáforos que aún tiene vida útil y de la red de cobre que los comunica.

"...no se definió con anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas modernos de semaforización, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil...", dice el órgano de control.

La Procuraduría investiga las razones por las cuales se adjudicó el contrato presuntamente sin estudios ni diseños previos del sistema con el que operaría la nueva red.

"En tales condiciones está claro que existía una buena posibilidad de que el contrato de SSI se empezara a ejecutar sin tener un sistema de comunicaciones que le sirviera de base", señaló.

A demás, la Procuraduría pidió investigar las causas por las que cuales se habría modificado el manual de funciones del cargo de la subsecretaria, Lucía Vidal, un día antes de su nombramiento.

El secretario de Movilidad y las dos funcionarias de la entidad no se ha pronunciado frente a la investigación, pues aseguran que aún no han sido notificados.