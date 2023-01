Procuraduría pide suspender cobro de valorización en Bogotá

El Ministerio Público hizo la solicitud por considerar que viola el principio de equidad tributaria.

"Existió expedición irregular del acuerdo por no contar con estudios definitivos de factibilidad, lo que conlleva una violación a la planeación del proyecto, ubicando al destinatario del tributo a la merced de la improvisación del Distrito", sostuvo la Procuraduría General.

Y es que la Alcaldía de Bogotá espera recaudar cerca de un billón de pesos a través de este cobro, que empezó a realizarse desde enero de este año a los ciudadanos de estratos 4, 5 y 6 que viven en las cuatro zonas en las que se pretenden ejecutar 16 obras.

Sin embargo, desde el inicio ha sido una medida polémica: hace unos meses, cabildantes del Centro Democrático presentaron una demanda para que se anulara el acuerdo que aprobaba el impuesto.

“La información que se estaba utilizando para supuestamente argumentar que había capacidad de pago de los contribuyentes era información del año 2014, que no tenía en cuenta ni la reforma tributaria de 2016 ni la desaceleración económica”, aseguró el concejal Andrés Forero.

Frente a este panorama, Jhon Jairo Morales, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Manuel Beltrán, sostiene que si el juez da la razón al demandante se “debe regresar los dineros recaudados a los contribuyentes”.

Para quienes estuvieron a favor de la valorización , se está perjudicando significativamente a la ciudad.

El alcalde Enrique Peñalosa también se pronunció: “Nosotros estamos convencidos de que hemos cumplido con todos los requisitos para que esta valorización tenga toda la solidez legal. Vamos a estarnos reuniendo con la Procuraduría en mesas de trabajo para mostrar cómo se han cumplido con todas las instancias”.

