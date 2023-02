Profesor de la Universidad Nacional señalado de acoso sexual fue destituido

El profesor de la Universidad Nacional señalado de acoso sexual , Porfirio Ruiz, quien también se desempeñó como decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la institución educativa, fue sancionado por la junta directiva luego de que alumnos manifestaran haber sufrido vejámenes durante 2018 y 2019.

Noticias Caracol conoció una carta en la que un estudiante relata los hechos. Una de las situaciones inició en un restaurante, donde “el profesor me hizo insinuaciones y coqueteos que tomé como chistes flojos. Bajo la mesa, el profesor rozaba su pierna con la mía. Para mí estos eran chistes flojos de índole sexual, los cuales ya había recibido por parte del profesor desde el primer día en el que nos conocimos”.

Posteriormente, tras unos tragos, resultaron en la oficina del docente, dentro de la alma máter, y allí “el profesor me pide que lo bese. Me pide varias veces que acceda a besarlo y hace un gesto con sus labios. Después de su insistencia me veo en la obligación de hacerlo para poder librarme de esta situación. En este momento ya sentía miedo, ansiedad y mucho asco. Luego, salimos del edificio y yo pude irme de la universidad por mis propios medios”.

Tiempo después hubo una denuncia en el Comité de Género, que a su vez se publicó por redes sociales. Los comentarios en las plataformas hicieron inferir que otras personas podrían haber sido víctimas del profesor de la Universidad Nacional señalado de acoso sexual.

La víctima reveló cómo estos hechos “han tenido un impacto considerable en mi vida”:

Este hecho me ha afectado personalmente, pues me llevó a un proceso de negación, olvido obligado en el que no quise aceptar lo que ocurrió (…) mucha ansiedad, inseguridad, tristeza, silencio y miedo. Durante años tuve que aprender a olvidar estos hechos y a no tenerlos en cuenta, a seguirme relacionando con estas personas como si nada hubiera pasado y a callar por temor, vergüenza y miedo. Estuve aparentando mucho tiempo que esto no me afectó emocional y psicológicamente

Finalmente, tras asesorías jurídicas, el profesor de la Universidad Nacional señalado de acoso sexual será apartado del cargo y no podrá volver a dictar clases en la institución por un lapso de 20 años.

