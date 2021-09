Profesor investigado por presunto abuso de nueve menores está en fuga

Tras una investigación por la denuncia de varias de sus alumnas, el pasado mes de julio la juez 62 de garantías de Bogotá solicitó la orden de captura contra Helman Berrío Ramírez, por el delito de pornografía con menores de edad.

Según los testimonios, Helman Berrío Ramírez, quien al parecer también se desempeñaba como profesor de un colegio público, accedía a las menores usando como fachada una escuela de danza en el sur de Bogotá.

Los hechos ocurrieron hace más de 10 años, pero hoy, ya mayores de edad, las víctimas decidieron denunciar.

Las jóvenes abusadas señalaron que el hombre contaba con la complicidad de su esposa. Sin embargo, la solicitud de captura contra ella no fue aceptada por el juez, al considerar que no tenía antecedentes y no se acreditaba “peligro futuro”.

Noticias Caracol conoció los testimonios de varias de las jóvenes que explicaron que, con la excusa de “activar el cuerpo para la danza”, les hacía todo tipo de vejámenes sexuales.

"Pero, progresivamente, te van pidiendo cosas. Entonces: ‘Por favor, quítate lo que llevas puesto, ponte este velo, ponte esta falda, quítate la ropa interior, muévete, mueve la cadera’. Y así, progresivamente, ellos van acercándose corporalmente a uno, es decir, empiezan a tocarle las partes íntimas, empiezan a besarte", aseguró una de las víctimas.

Desde el momento en que se libró orden de captura, las autoridades buscan a Helman Berrío Ramírez, pero hasta el momento no ha podido ser detenido, por lo que han publicado su imagen para intentar dar con su paradero.