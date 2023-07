Profesora en Bogotá denuncia que estudiante la golpeó violentamente por decomisarle el celular

Una profesora en Bogotá denunció que una estudiante del grado 11 le provocó serias lesiones, según ella, luego de que le decomisara un celular en plena clase. Los hechos ocurrieron en el colegio Costa Rica, en la localidad de Fontibón.

La docente contó el hecho a través de un video en redes sociales en donde se le ve un ojo lastimado: “Este hematoma que ustedes ven en mi cara me lo hizo una estudiante de grado undécimo de la jornada de la mañana. Después de decirle muchas veces a la estudiante que por favor guardara su celular, o tenía la opción de salir de mi clase, no quiso hacer ninguna de las dos. Cuando ya fue muy grosera le dije ‘por favor te vas de mi clase’, no quiso hacerlo. Yo tomo el celular en las manos, ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja empieza a esculcarme desesperada”.

La profesora en Bogotá, en medio de su testimonio, hizo cuestionamientos a las autoridades y a los padres de familia sobre la educación de los menores.

“Le pregunto al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación qué vamos a hacer frente a estas situaciones que se están empezando a presentar en los colegios por el mal uso de la tecnología. Y a los papás, ¿qué vamos a hacer con esos hijos, con esos estudiantes que definitivamente están desbordados en violencia?”, indicó.

La Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció para rechazar los hechos y se comprometió a realizar un seguimiento al caso. Citó un comité de convivencia que se desarrollará este viernes, 21 de julio, para escuchar a las partes involucradas.