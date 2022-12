“Prohibición de parrillero no ha sido efectiva, ahora roban de otra forma”: habitantes de Bogotá

En el sector de Teusaquillo, donde aplica la medida, dicen que a un mes de implementada la seguridad no ha mejorado.

“Me atracaron dos hombres en una bicicleta. Que prohíban el parrillero en las motos no quiere decir que los ladrones van a decir: ya no atracamos”, dice un residente del sector.

“La seguridad no es mucha porque ahora están utilizando dos motos, en una va un ladrón y en la otra otro, entonces es lo mismo”, asegura otro habitante del lugar.

Quienes realmente utilizan la moto como medio de trabajo sostienen que ha sido difícil la medida para su movilidad.

“Lo que hicieron fue molestarnos a nosotros que tenemos nuestra motico para bien. Ahora no podemos transportar a ningún hombre”, dice Sebastián Rodríguez, motociclista.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirma que la prohibición del parrillero hombre ha reducido el número de atracos y que se han impuesto 293 comparendos y realizado 107 inmovilizaciones.

“No solamente en el área de restricción sino en las demás áreas de la ciudad porque como hay más controles esto ha ayudado a que se reduzca”, sostiene el mandatario.

Pero el gremio de moteros de la capital asegura que “son paños de agua tibia” frente al problema de la inseguridad.

“El tema sigue siendo el mismo, capturan a los delincuentes y dos horas después están afuera. De nada sirve que digan que está mejorando la seguridad si los están dejando libres”, asegura Miguel Forero, presidente de SOS Motocultura.