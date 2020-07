Prohibir el parrillero y fijar vías solo para motos, propone Guatibonza para Bogotá

Humberto Guatibonza fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y conoce de cerca cómo funcionan las bandas delincuenciales que actúan en la ciudad.

Por eso, analizó para Noticias Caracol un atracó que tiene consternada a la comunidad en la 143 con carrera novena que fue grabado en video. En la grabación se ve a varios delincuentes que emboscan a su víctima, la amenazan con armas de fuego y le despojan de sus pertenencias.

“Lo primero que tengo que decir es que no parece una sea cuarentena, lo segundo es que se nota que los delincuentes han tenido mucho tiempo para ir mirando el vehículo que les llama la atención algo y hacen el hurto y lo tercero es que hay una motocicleta y esa connivencia entre automotores y motocicletas le favorece en esta oportunidad a los delincuentes”, dijo el oficial retirado.

Juan Diego Alvira pregunta: ¿Usted los combatió, pero por qué es tan difícil ponerte tras las rejas a estos sujetos?

Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad tiene identificados 80 barrios en un mapa en el que se evidencia que la criminalidad se concentra allí, ¿si se sabe, por qué, general Guatibonza, no ponen a estos criminales en la cárcel?

H. G.: Hace falta ver cómo funciona la cadena criminal, es decir los delincuentes, ese delincuente, son apenas una parte, todo lo que se roban tiene un mercado, un mercado negro, mercado que a veces se vuelve legal, y eso hace que cada día crezca más, deberían las autoridades luchar contra esas comercializadoras de esos objetos que se roban.

Publicidad

Se deben tomar medidas diferentes, por ejemplo, sabemos que los delincuentes actúan en motocicleta: o prohibimos el parrillero o establecemos vías únicamente para motocicletas. Estoy seguro que esos dos atracadores de la 143, después de hacer ese atraco, fueron a otra calle o al mismo barrio a cometer otro atraco o a hacer muchos más porque saben que lo pueden hacer, tienen la facilidad de escapar fácilmente.

J. D. A.: ¿Qué pasa con el control a las armas de fuego, se nota que las portan como si nada?

H. G.: Estamos totalmente acuerdo, solamente deberían estar en poder de las autoridades, en Bogotá se supone que nadie de tener armas, pero desafortunadamente sucede esto, es decir hay empresas criminales que se dedican a alquilar armas.

Lo que falta también es mucha inteligencia, hay que crear medidas adicionales, diferentes, no presencia de la policía, inteligencia y atacar y atacar todas las redes y cadenas de la criminalidad.

Publicidad

Por ejemplo, un celular, los celulares que se roban tienen un mercado ya establecido, hay que atacar ese mercado, hay que atacar esos vendedores de celulares robados, a esos deshuesadores de celulares, hay que atacar la cadena criminal.

J. D. A.: Según un mapa de la secretaría de Seguridad, hay más de 400 ollas de drogas, se sabe dónde está el tráfico de drogas, donde está esta red criminal, inclusive con castigos severos como la extinción de dominio, condenas, penas, en fin, por qué es tan difícil castigar a estos delincuentes?

H. G.: La semana pasada salió una sentencia del Consejo de Estado que dice que la policía debe establecer efectivamente que la droga que transporta una persona es para la venta, es una dualidad que por un lado me pide que combata la drogadicción y por otro lado pide que se respete el uso de la dosis mínima; así es muy complicado, porque además está el eterno dilema: el drogadicto es un delincuente o es un enfermo. Entonces la dualidad para la justicia es esa, para el que está en la calle, para uno que está en la calle, lo trato como un delincuente al consumidor o como un enfermo, pero al final es quien aprovecha lo que pasa con una persona es el traficante.

J.D.A: ¿Qué pasa con los homicidios, se ha presentado muchos sicariatos, es uno de los indicadores que están rojo por parte de las autoridades?

H.G.: Realmente son ocho homicidios más este año frente al mismo periodo del año pasado, es un número bajo en relación con el año pasado, seguramente al final de año, con todas las estrategias que vayan a hacer la policía y la alcaldía, va a disminuir el tema de los homicidios. También estuve analizando, es el mismo tema de siempre: los fines de semana, así estemos en cuarentena, realmente la gente se dedica a tomar licor, a fiestas y a veces termina en riñas, pero básicamente en Bogotá creo que se puede controlar a final de año.

J.D.A.: Se ha planteado cambiar el programa de los cuadrantes, que no sean fijos, que no tengan límites y que sean móviles, que puedan pasar a zonas donde inclusive no tengan jurisdicción porque todavía no se ven los resultados.

Publicidad

H.G.: Hay que hacer un trabajo tremendo entre la tecnología y el factor humano, volvemos al tema del video, lo importante es que la policía lo hubiera visto y no hubiera sido necesario que nadie llamara, cuando se presentó ese atraco seguramente hubo muchas cámara. Hace mucha falta la tecnología, que la tenemos pero hay muchas cámaras en Bogotá, muchas cámaras alguna vez se pensó que las cámaras particulares debían unirse con la con las públicas para para prevenir y reaccionar, hace falta que esa tecnología que tenemos debería servirnos más para combatir el crimen.

Finalmente, Humberto Guatibonza, aclaró en qué va su proceso judicial, una investigación en la que se le involucró por presuntas interceptaciones ilegales.

“Por el tema de la pandemia estamos en stand by, este tiempo nos ha servido para estudiar mi caso, presentar todas las pruebas de lo miserable qué fue conmigo la Fiscalía y tenemos todas las pruebas para demostrar mi inocencia”, dijo.

Guatibonza quedó en libertad por vencimiento de términos en octubre de 2019.