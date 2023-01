Promotores del paro dicen que marchas del 4D llegarán a la Plaza de Bolívar “así no den permiso”

Sostienen que manifestaciones de este miércoles serán superiores a las del 21 de noviembre. Pese al anuncio, Peñalosa mantuvo orden de no permitir el ingreso.

Nelson Alarcón, presidente de Fecode, señaló: “Vamos a llegar, en medio de las movilizaciones a la Plaza de Bolívar, así no nos den el permiso. Vamos a llegar allá. No es un desafío, es nuestro punto de encuentro y concentración. Al contrario, el desafío lo pone el alcalde Peñalosa”.

Alex González, vocero de estudiantes, expresó que el paro nacional quiere llegar al corazón de Bogotá “porque vamos a pedir algo muy claro: que deroguen la ley de financiamiento”.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, insistió en que debido al montaje de la decoración navideña no pueden congregarse en la Plaza de Bolívar.

“Estamos hablando de los derechos de 700 mil ciudadanos que quieren ir al espectáculo de la Plaza de Bolívar, entonces bienvenidos a que se congreguen en cualquier sitio. Es este momento, dadas las obras que se están llevando a cabo, no es posible que en lo hagan en la Plaza de Bolívar

Entretanto, promotores del paro insisten en que el Esmad no salga a las calles.

En contexto:

Gobierno acepta instalar una mesa exclusiva con el comité nacional del paro