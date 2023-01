Propuesta de impuesto a carros particulares muestra el desespero de Peñalosa: concejales de Bogotá

Cabildantes rechazan la iniciativa del alcalde para subsidiar el servicio de transporte público. Ciudadanos no pueden ser responsables de crisis actual, dicen.

Y es que, según el Enrique Peñalosa, “tenemos que seguir inventando mecanismos para lograr que el carro de alguna manera, con algún tipo de impuestos a los automóviles particulares, contribuyan a subsidiar más y más el transporte masivo”.

La sugerencia, al parecer, nace debido al déficit de más de 600 mil millones de pesos del servicio público.

David Ballén, concejal por el Partido de la U, manifestó que la propuesta de Enrique Peñalosa “muestra el desespero del alcalde por la falta de financiación del sistema”.

Por ello, le recordó al burgomaestre que los vehículos particulares “ya pagan un impuesto de rodamiento, una sobretasa de gasolina que se dirige precisamente a ese sistema de transporte y pagan una técnico-mecánica bastante costosa”.

Además, señaló como responsables de este problema a los gobiernos de izquierda, por lo que reiteró que “no podemos los bogotanos pagar esas consecuencias”.

“Los dueños de vehículos particulares no pueden ser responsables de la crisis actual que enfrenta el sistema de transporte público”, coincidió el concejal por el partido Cambio Radical Rolando González.

Y también le recalcó a Peñalosa que este tipo de “impuestos deben surtir un trámite legal, deben ser autorizados por el Congreso para establecer su normatividad en el Concejo de Bogotá”, por lo que se preguntó “de dónde el alcalde saca esa propuesta”.

“No es el momento para seguir tocando los bolsillos de los bogotanos”, afirmó Daniel Palacio, presidente del Concejo y miembro del Centro Democrático.

“Los problemas de las finanzas a Bogotá no pueden ser resueltos con más impuestos”, agregó.

