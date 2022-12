Protesta por inminente desalojo de vecinos del Palacio de Nariño

Comerciantes y residentes exigen que los reubiquen y les paguen un precio justo por sus casas. Medida hace parte de reestructuración del centro de Bogotá.

Entre los inmuebles que serían desalojados hay almacenes de prendas militares, restaurantes y cigarrerías, muchos de ellos con largos años de historia.

“La situación está en un estado crítico porque el Estado no ha tenido en cuenta a los comerciantes y a los habitantes que estamos ubicados entorno del Palacio de Nariño. Nosotros aceptamos al señor presidente como vecino, lo elegimos como nuestro mandatario, pero no creímos que un día nos iba a expulsar de nuestras propias casas”, dijo una de las residentes del sector.

Viviendas y locales de seis manzanas a la redonda de la Casa de Nariño serían intervenidas, para darle paso a nuevas estructuras.

“Nosotros no estamos en contra de que la ciudad se modernice, nosotros estamos en contra del trato que nos están dando como habitantes y comerciantes del sector”, recalca una de las afectadas.