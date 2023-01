Protestas por cobro de valorización: a algunos les llegó hasta por $12 millones

Ciudadanos quemaron recibos y denunciaron sumas exageradas. Otros dicen que las obras quedarán lejos de sus casas. El IDU les respondió.

Una de las quejas está relacionada con personas de estrato 3 que recibieron el cobro de valorización cuando, según la Alcaldía de Bogotá, aplicaría principalmente para el 4, 5 y 6.

José Plazas dice ser uno de los afectados: “Lo más probable es que vamos a vender el predio porque nosotros tenemos una miscelánea y eso no nos da los recursos para pagar una valorización de casi 10 millones de pesos".

Además, se han conocido casos en los que en un recibo de servicio público aparece que el predio es estrato 3, tipo residencial, y en el de valorización pareciera no tener estrato.

Según Hernando Arenas, director de valorización del IDU, lo que pasa es que “Planeación certifica el estrato, pero Catastro certifica que el uso no es residencial exclusivo”.

Pese al compromiso de que en estrato 3 solo se cobraría a viviendas que costarán más de $500 millones, algunos dicen que su casa vale $238, pero igual les llegó el recibo.

Arenas explica que esto puede pasar porque dueño del inmueble tiene varios predios que suman los $500 millones.

En cualquiera de estos casos, autoridades recuerdan que usted tiene dos meses para interponer un recurso y reclamar, sin necesidad de hacer el pago.

