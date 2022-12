Proyecto para cobrar valorización a estratos 4, 5 y 6 no la tiene fácil en Concejo de Bogotá

Según el presidente de la corporación, Horacio José Serpa, no hay ambiente para el trámite de la iniciativa debido a la reciente reforma tributaria.

“La ciudadanía está preocupada, venimos de una reforma tributaria. Además, todos esos escándalos de corrupción han dejado mal sabor y ahora se les quiere cobrar por obras que Bogotá merece. Lo ideal es que se hagan con recursos propios”, indicó Serpa.

Otra voz crítica en el Cabildo es la de Juan Carlos Flórez, quien anunció que no apoyará la iniciativa.

“Sumemos todo lo que el Concejo, la mayoría peñalosista, le ha aprobado al alcalde para que tenga recursos: un cupo de endeudamiento, venta de una parte de la empresa de Energía de Bogotá, venta de las acciones que Bogotá tenía en Promigás, que eso vale oro; venta de la ETB y peajes urbanos”, recordó Flórez.

“Si Peñalosa se siente tan multimillonario, que le done su riqueza a Bogotá pero que no le rompa los bolsillos con impuestos a los bogotanos”, pidió el cabildante.

Lo que propone la Alcaldía

La iniciativa presentada por la administración espera recaudar $1,9 billones para hacer, entre otros, 98 kilómetros de vías y 53 kilómetros de ciclorrutas.

“Esta es una valorización distinta, no se le va a cobrar a los estratos 1, 2 y 3. Solamente sería pagada por el 14% de los propietarios”, declaró el alcalde Peñalosa durante la presentación de la propuesta.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano, las obras generarán un beneficio integral para más de 4’500.000 de personas en Bogotá.

“Simplificamos la fórmula del cobro. Los predios que estén más lejos de las obras y tengan un menor avalúo catastral pagarán menos contribución, los que estén más cerca de las obras y mayor sea su avalúo catastral, mayor será la contribución.”, dijo la directora del IDU, Yaneth Mantilla.

Según el IDU, la valorización no se cobrará en toda la ciudad. Solamente tendrán que pagarla los dueños de los predios ubicados en las siguientes cuatro zonas:

- Eje Oriental el Cedro, entre las calles 19 y 193, y la Autopista Norte y el perímetro urbano en el oriente (Chapinero, Usaquén y Santa Fe).

- Eje Córdoba, donde la contribución se asignará para los predios ubicados entre las calles 100 y 183, y entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá (Suba).

- Eje San Francisco, entre la Av. Calle 22 hasta la Av. Calle 26, y desde la carrera 50 (Av. Batallón Caldas) hasta la Av. Ciudad de Cali (Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda).

- Eje Zona Industrial, comprendido entre la Av. Ferrocarril de Occidente y la Av. Comuneros; y entre la Carrera 30 y la Av. Boyacá (Fontibón y Puente Aranda).

TM por la Séptima, sin valorización

Noticias Caracol pudo establecer, con fuentes de la Alcaldía, que la ampliación de la carrera Séptima para que circule Transmilenio no está incluida dentro de este proyecto de cobro de valorización. Así las cosas, los 600 mil millones de pesos necesarios para concretar esta idea tendrán que ser gestionados con otras fórmulas.