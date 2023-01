Pruebas que involucrarían a Ricardo Andrés Carvajal con atentado en la General Santander

Con una interceptación telefónica y varios videos, Fiscalía busca demostrar que el hombre se encargó de alquilar la bodega donde estuvo el carro bomba.

Una de las primeras pruebas que involucran a Ricardo Andrés Carvajal en el atentado que dejó 22 cadetes muertos y 82 heridos es una llamada en la que aceptaría su responsabilidad.

“Pues no ve que pusimos la bomba en la General Santander y tocó venirnos a encaletarnos”, se escucha decir a un hombre en la grabación.

Otra de las pruebas del ente investigador, avaladas por la juez, son los testigos que señalan a Carvajal de presuntamente haber sido la persona encargada de alquilar el lugar donde estaba la camioneta, que posteriormente fue cargada con explosivos.

“Se centra la acusación en el hecho que el señor Carvajal Salgar presuntamente fuera la persona encargada de la manutención de la bodega donde se encontró el vehículo campero Nissan Patrol encabinado, blindado, identificado con las placas LAF 565 y cargado con material explosivo de cantidad aproximada de 180 kilos de pentonita”, explicó la juez segunda penal circuito especializado.

Esta acusación fue respaldada por las víctimas, mientras que la Procuraduría y la defensa del procesado rechazaron la tesis del ente acusador.

“Tiene que demostrarme que él sabía que en esa bodega se iba a guardar un carro, que se iba armar con explosivos y que se iba hacer un atentado. De lo contrario, no. Contratar una bodega no es un delito”, aseguró Carlos Arturo Toro, abogado defensor.

El próximo primero de octubre comenzará el juicio contra Ricardo Andrés Carvajal. De ser hallado culpable pagaría hasta 60 años de cárcel.

