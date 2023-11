Publican retratos hablados de ladrones señalados de robar a Juan Pablo Raba en los cerros orientales

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó los retratos hablados de dos de los delincuentes implicados en los robos cometidos en los cerros orientales este lunes festivo 6 de noviembre. Una de sus víctimas fue el actor Juan Pablo Raba.



Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información que permita dar con el paradero de los sujetos. Si sabe algo sobre estos delincuentes puede comunicarse con la línea 305 769 2335.

#ATENCIÓN | La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece 20 millones de pesos de recompensa por dos delincuentes que serían responsables de los últimos robos en los cerros orientales. Estos son los retratos hablados.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/avO640T0Fv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 7, 2023

Según el actor Juan Pablo Raba, inicialmente fue abordado por dos hombres cuando caminaba con sus hijos de 11 y 5 años por los cerros orientales.

“Tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta que venían tres más", relató el actor en diálogo con Noticias Caracol.

Juan Pablo Raba detalló en su denuncia que fue abordado por cinco sujetos desconocidos que le robaron el celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. En el momento tuvo un enfrentamiento a golpes con los delincuentes.



En el rostro del famoso fue evidente el enfrentamiento que tuvo con los cinco delincuentes, pues también apareció en sus redes sociales con algunas heridas y moretones. Indicó que los ladrones "tienen su modus operandi en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, sino de que transfieras el dinero, transfirieron lo que pudieron".

Publicidad

El empresario Carlos Ríos también fue víctima de estos hombres. Según él, fue el primero de los ciudadanos que atracaron el pasado domingo y afirmó que son por lo menos 12 hombres los que hacen parte de la banda. Cuatro de ellos serían extranjeros y los que lideran el peligroso grupo, del que logró escapar tras estar varias horas retenido por ellos.