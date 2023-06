Puente del terror de Fontibón: caen ladrones que les quitaban hasta la ropa a sus víctimas

Un paso peatonal sobre la avenida de Ciudad de Cali con calle 13, ubicado en la localidad de Fontibón en Bogotá y que era conocido como el puente del terror, era el sitio elegido por una banda de ladrones que asaltaba a transeúntes y biciusuarios. Videos de la comunidad y hasta de la Policía Metropolitana fueron clave para capturar a los ladrones.

Los pocos ciudadanos que se atrevían a pasar por el puente del terror terminaban sin remedio en las garras de los delincuentes.

En las imágenes aportadas por la comunidad y las autoridades se ve cómo la banda actuaba en manada contra sus víctimas. Los últimos atracos los cometieron el pasado 8 de mayo. Cada ciclista que transitaba por el sector iba siendo interceptado, golpeado y despojado de sus pertenencias, incluso algunas prendas de vestir. Una de las víctimas solo levantó las manos para que no la hirieran mientras era robada.

Cristian Calderón fue una de las personas asaltadas por la banda del puente del terror. Relató que estaba “esperando el bus para dirigirme hacia mi trabajo cuando un tipo en cicla se me acerca y me roba el celular y empezamos un forcejeo y me quita una plata y todo; viene con otros tipos, yo los dejo seguir y lo único que hago es perseguirlos, me encuentro a un policía y gracias a la pronta reacción pudimos atrapar a los delincuentes y poder recuperar las cosas”.

Las bicicletas robadas fueron recuperadas por la Policía y devueltas a sus dueños.

El coronel José Bejarano, comandante de la estación de Fontibón, indicó que “gracias a la rápida y oportuna acción de la Policía Nacional se logra la captura de estos tres individuos, los cuales se dedicaban presuntamente a robar por el corredor de la calle 13, específicamente en la Cali con 13”.

Los ladrones del puente del terror “asediaban a sus víctimas en grupo y les quitaban sus pertenencias, especialmente las bicicletas y los celulares”, precisó el oficial Bejarano, quien dijo que los delincuentes “son unos jóvenes los cuales se dedicaban a cometer este hurto y hasta el momento no hay antecedentes, pero están puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

Varios conjuntos residenciales también aportaron los videos de sus cámaras de seguridad para identificar a la banda de delincuentes y la calma parece haber regresado al puente del terror.