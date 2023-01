Que alcaldes decidan sobre actuaciones del Esmad, propone Claudia López

Aseguró, además, que es normal que se avecinen cambios en las cúpulas de diferentes ciudades, incluida Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, señaló: “Yo he estado discutiendo con el señor presidente algunos nombres y espero que él los tome en consideración para designar al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Trabajaremos con el que él designe”.

Asimismo, se refirió al papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“Tengo una preocupación, creo que ni siquiera los protocolos actuales de operación del Esmad se están cumpliendo. El Esmad tiene una autonomía de operación, es decir, no consulta a los alcaldes para salir ni para actuar”, aseguró.

Y añadió: “Yo sí quisiera establecer una cosa que me parece elemental, uno como alcalde debe ser jefe de Policía de verdad. No puede ser que uno determine cuando la policía hace operativos antirrobo en Transmilenio o antinarcotráfico, pero no se entere y no dé la orden de que sale o no sale el Esmad. Los alcaldes de Colombia tenemos que tener esa facultad”.

Claudia López, quien asumirá como alcaldesa de Bogotá el próximo 1 de enero de 2020, señaló que se puede acudir a “mecanismos de autorregulación” en caso de las protestas y puso como ejemplo la manifestación Un canto por Colombia.

“La Policía estaba cerca, pero no en medio de la manifestación, y todo salió bien, no hubo nada que lamentar”, apuntó la alcaldesa e insistió: “El Esmad es un recurso de última instancia, no como se está usando ahora”.

