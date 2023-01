¡Qué bestia! Golpea a niño con su moto, se hace el de la vista gorda y sigue como si nada

Volteó a mirar y, en un acto reprochable, aceleró y se fue. El pequeño sufrió varias heridas. Ocurrió en la avenida 68 de Bogotá.

Un vehículo particular con cámara frontal grabó la escena, en la que se ve a una mujer intentando cruzar la calle. El carro se detiene para darle el paso, pero ella no se percata de que viene una moto.

La motocicleta alcanza a golpear al niño, pero quien la conduce solo gira su cabeza sin detenerse y sigue su camino pese a observar que la mujer está auxiliando al menor.

El pequeño sufrió varias heridas en el rostro, la más delicada en la nariz.

Algunos, igualmente, han calificado de imrpudente la forma cómo la mujer atravesó la concurrida avenida.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cada día mueren tres peatones por imprudencias, siendo las más frecuentes no utilizar las cebras y puente peatonales, no atender puntos ciegos de los vehículos y no utilizar los paraderos.