¿Qué dicen las autoridades frente al intento de secuestro a una estudiante en Bogotá?

Una joven de 19 años, estudiante de Ingeniería Ambiental, iba caminando con su mamá en el barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, cuando fue víctima de un intento de secuestro. Criminales que iban en un carry van blanco interceptaron a madre e hija y trataron de subir a esta última al vehículo.



El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, se presentó alrededor de la cinco de la mañana, mientras las mujeres se dirigían hacia la universidad de la joven. De acuerdo con Yesid Cuervo, tío de la estudiante, “los dos individuos cogieron a la niña de la pierna y la jalaron hacia el carro. El vehículo iba andando despacio”.

En ese momento apareció un conductor que, al ver lo que ocurría, se atravesó y le cerró el paso a la van, que no tuvo de otra que dar reversa, huir y desistir de llevarse a la joven.

Sin embargo, su tormento no terminó allí. Según Cuervo, cuando se acercaron a las autoridades para denunciar la situación, los funcionarios no tomaron en serio el caso porque no se alcanzó a ejecutar el secuestro, sino que quedó como tentativa.

“De una fiscalía la enviaron a otra, de la otra la enviaron para el Gaula de la Policía y el Gaula no reconoce el caso porque no es un secuestro, es una tentativa. En la URI de San Andresito le reciben la denuncia, pero por lesiones personales, no por tentativa de secuestro”, detalló el hombre.

Frente al intento de secuestro, el mayor Mauricio Figueroa Argüelles, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, aseguró que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se están realizando las investigaciones pertinentes desde el lugar de los hechos, analizando los videos de las cámaras de seguridad para establecer el accionar de los delincuentes y dar con su paradero.

En cuanto a la situación denunciada por los familiares de la víctima, el comandante señaló que ya se activó la ruta de atención directamente con las involucradas para indagar si se presentó una falla en el servicio de la Policía y, en caso de ser así, se tomarán las medidas pertinentes con los funcionarios que la atendieron.

“Estamos llevando esta ruta de atención para esclarecer ambos hechos. Principalmente lo que nos preocupa a nosotros es esclarecer y establecer si estos delincuentes pertenecen a una banda delincuencial o si se trataría, por el contrario, de una acción de oportunidad de unos delincuentes comunes para hurtarles sus pertenencias”, declaró.

En hechos similares, un comerciante fue secuestrado el pasado 14 de abril en una camioneta parecida a la que se usó en este caso. Esto sucedió en el sector de La Alquería y el hombre logró llegar sano y salvo a la casa, tres horas después, gracias a la intervención oportuna de las autoridades.

Frente a esto, el mayor Figueroa Argüelles resaltó que ambos casos se tratarían de hechos completamente aislados, pero desde la institución se encuentran trabajando para que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones.

“El trabajo es arduo diariamente. La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, estamos comprometidos para que estos delincuentes no sigan cometiendo estos hechos y ponerlos a buen recaudo”, puntualizó.