¿Qué está pasando con el recibo de la luz? Esto explicó Enel

Muchos usuarios de Enel, la empresa que distribuye y comercializa energía eléctrica en Bogotá, Soacha y otros municipios de Cundinamarca, han reportado anomalías en el recibo de la luz, como cobros excesivos, inconsistencias en el consumo y facturas duplicadas. La situación ha provocado hasta cortes del servicio en algunas viviendas.



Ante el grave problema, Enel emitió un comunicado y explicó que las fallas se deben a un cambio en el sistema de facturación que se realizó en agosto de 2023, con el fin de mejorar el servicio y la atención al cliente.

Sin embargo, este ajuste generó algunos errores en el proceso de lectura de los medidores, lo que afectó el cálculo del consumo y el valor a pagar en el recibo de la luz de algunos usuarios.

"Yo llevo 4 meses pidiendo amablemente revisar mi facturación, porque no es posible un consumo tan elevado para una sola persona. La atención no ha sido muy amable"; "Nos cortaron la luz. Es totalmente desesperante esta situación. Nadie dura en la casa sin luz dos días y nos obligan prácticamente a evacuar", y "¡Necesitamos respuesta urgente! Tomaron mal la lectura de mi medidor y me están cobrando 3 veces el valor en el recibo de la luz", fueron algunas quejas de habitantes en redes sociales.



En las últimas horas, Julia León, subgerente de servicio y atención al cliente de Enel, aseguró que la empresa ya está trabajando para solucionar esta crisis.

"Desde Enel Colombia pedimos disculpas a nuestros clientes. Hemos detectado algunas inconsistencias en nuestra facturación, contamos con un equipo que trabaja de manera decidida en solucionar esta situación, somos conscientes del alto tráfico que presentamos en nuestros diferentes canales", señaló.

“Contamos también con un equipo altamente comprometido que trabaja en atender todas y cada una de las solicitudes de los clientes. Hacemos un llamado a la comprensión, a la tolerancia, al respeto, porque ellos (funcionarios de Enel) han sido víctimas de agresión. Hemos tenido que cerrar momentáneamente algunas oficinas para protegerlos, lo que dificulta más la atención”, agregó la funcionaria.