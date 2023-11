¿Qué está pasando en El Dorado? Siguen las quejas por incertidumbre en vuelos

Durante el fin de semana se presentaron problemas en la operación del aeropuerto El Dorado , situación que se vio reflejada en la cancelación o reprogramación de vuelos a distintos destinos. En la mañana de este lunes, 20 de noviembre, todo pareció normalizarse, pero los líos siguieron para quienes les habían cambiado los vuelos.

Noticias Caracol conoció testimonios de pasajeros que debían viajar el jueves o viernes de la semana pasada y hasta este lunes les reprogramaron.

“Hoy voy a tomar el vuelo y me dicen que la reserva que tengo no tiene tiquete, que el vuelo estaba retrasado y ahora me dicen que no tengo tiquete para el vuelo. No me han solucionado todavía”, contó uno de los usuarios del aeropuerto El Dorado.

Por ahora no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Se habla de inconformidades laborales de quienes laboran en la Aeronáutica Civil y también de disminución de 74 operaciones aéreas.

Publicidad

William Mejía, abogado experto en transporte, le explicó a este medio que “la misma Asociación Internacional de Transporte Aéreo reconoce que hay una negligencia administrativa, eso es una situación bastante alarmante porque en realidad genera unas incertidumbres en los viajeros, además de eso unos riesgos impresionantes de perjuicios a las personas porque no tienen la certeza de lo que pueden hacer o si sus vuelos van a salir a tiempo”.

Usuarios afectados por la situación en el aeropuerto El Dorado esperan pronunciamientos oficiales por parte de la Aerocivil o de la Superintendencia de Transporte.