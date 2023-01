¡Qué gamines! Estudiantes se cuelan en Transmilenio y protagonizan tremenda pelea

Al parecer, dos jovencitas se habían citado en la estación del Museo Nacional para enfrentarse. Personas que quisieron parar la gresca resultaron agredidas.

El hecho ocurrió el lunes hacia las 2:30 p.m. Unos cuarenta estudiantes se saltaron el torniquete y crearon un círculo para presenciar la riña.

Cuando varios adultos intentaron detener la pelea, todo fue peor. El periodista Édgar Pacheco estaba ahí.

“Me llamó la atención porque hubo una montonera, gritería. Acudí al lugar, miré y me encontré con dos niñas agarrándose. En ese momento. llegó un señor, acudió a intervenir, a frenar la pelea; entonces los muchachos arremetieron contra el señor, lo golpearon en las piernas”, contó el comunicador.

Al ver que se había formado una batalla campal, Pacheco comenzó a grabar con su celular para denunciar lo sucedido.

“Los estudiantes arremetieron contra mí, me golpearon en las piernas, en la espalda. Entre esa montonera salieron muchachos, uno de ellos sacó una navaja e intentó quitarme el celular, intentó agredirme”, agregó el periodista.

Solo hasta que unos vendedores ambulantes llegaron a la estación se pudo dispersar la turba.

No sería la primera vez que los estudiantes protagonizan este tipo de enfrentamientos en la zona.

Padres de los jóvenes podrían recibir sanciones por este comportamiento, advierten autoridades.

