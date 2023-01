¿Qué ha pasado con el caso de los tres jóvenes desaparecidos en Usaquén?

En medio del desespero, familiares revelaron que fueron a ver si estaban enterrados en un sector del norte de Bogotá.

Se cumplen 19 meses sin tener noticias de su paradero.

Brayan Montaña, Juan Esteban Moreno y Mauricio Castillo salieron en un camión a entregar mercados el 22 de febrero, nunca regresaron.

Para María Alejandra Soche, mamá de Mauricio Castillo, la investigación avanza lentamente.

“No tenemos nada, han hecho varias excavaciones allá arriba en el cerro, pero hasta el momento no han encontrado nada”, dice.

Cuenta, además, que hace 15 días, ella y otros familiares acudieron a corroborar unos datos que les habían dado sobre su paradero.

“Nos habían dado la información que estaban enterrados en la cruz de Santa Cecilia, gracias a Dios nosotros no encontramos nada, pero ni modos de decirle a las autoridades vayan y hágalo porque no lo hacen eficazmente”, afirma Soche.

Con más dudas que certezas, ella reafirma su llamado a que las autoridades adelanten más pesquisas que permitan dar con su hijo.

En contexto:

Un año después de la desaparición de tres jóvenes en Usaquén solo persiste la incertidumbre