¿Qué hacer si la empresa para la que trabajo en Bogotá no cumple con protocolos frente al COVID-19?

Le contamos cómo puede realizar la denuncia. Si se comprueban las faltas, la compañía podría ser sellada y recibir millonarias multas.

Para recibir el permiso de reactivación de la actividad económica, los empresarios de construcción y manufactura deben cumplir con un proceso de inscripción habilitado por la Alcaldía de Bogotá y, además, comprometerse con el acatamiento de los protocolos de bioseguridad.

Publicidad

“Solamente empresarios de la construcción y manufactura, ocho subsectores, podrán iniciar un proceso de inscripción en la Alcaldía a través de https://bogota.gov.co/reactivacion-economica”, especificó el secretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez.

Un grupo especial del Distrito se encargará de supervisar que las empresas cumplan todas las normas.

Por lo que Gómez recalcó que “hasta que no haya autorización no puede funcionar ninguna otra empresa distinta a las que ya venían funcionando” e hizo un llamado a los empleados a denunciar las entidades que no cumplan con las medidas.

“La denuncia más fácil de seguir es la del trabajador inconforme que dice ‘mire me están obligando a trabajar, no tengo las condiciones de bioseguridad ni movilidad’ como está establecido en las disposiciones del Distrito”, dijo el secretario que pidió realizar las denuncias en este correo: denuncias@gobiernobogota.gov.co

Publicidad

Advirtió, también, que si se comprueban los incumplimientos las empresas podrán ser selladas y hasta sancionadas económicamente.

Lea también:

Publicidad