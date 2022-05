¿Qué le pasa? Vea cómo irresponsable ‘les lanzó’ camión tipo niñera a dos ciclistas

Una maniobra peligrosa por poco causa un grave accidente en las vías del occidente de Bogotá entre un conductor de un camión tipo niñera y dos ciclistas. El video que circula en redes sociales fue grabado en la calle 80, a la altura de la glorieta de Siberia.

En este se observa a dos ciclistas que circulan por la berma. Uno de ellos al parecer discute con el conductor del camión tipo niñera, que traslada varios autos en su interior.

Segundos después, el vehículo gira de forma intempestiva y uno de los ciclistas por poco cae. El otro se detiene unos metros más adelante. Luego el camión toma la variante hacia Funza.

Potencial asesino al volante.placa WHO353 . Señores @PoliciaColombia y @ChevroletCo necesitamos una sanción ejemplar para el conductor.



Vídeo de 13/05/2022

Favor compartir. pic.twitter.com/UnWGkh0WRy — SUBAse a la Bici (@SUBAseAlaBICI) May 13, 2022

Las autoridades analizan el video, como lo explica el capitán Andrés Fernando Beltrán, oficial de la seccional de Tránsito de la Sabana: “La dirección de Tránsito y Transporte ha desplegado sus capacidades institucionales con el fin de ubicar al conductor de vehículo y así realizar el procedimiento de Policía”.

En la misma publicación, y ante la cantidad de mensajes de rechazo a la actitud del conductor, la empresa Chevrolet desde su cuenta oficial de Twitter manifiesta:

Buenos días, te comentamos que como marca lamentamos lo ocurrido en el video y no estamos de acuerdo con este tipo de acciones. Desde ya hemos iniciado investigación para tomar las medidas necesarias, y evitar que esto se repita. Estaremos atentos a novedades. — Chevrolet Colombia (@ChevroletCo) May 13, 2022

Los ciclistas que transitan en la zona advierten el riesgo al que se ven expuestos. “Supremamente peligroso. La gente no entiende, no respeta la vida de los ciclistas, no entiende que uno tiene derecho al mismo espacio”, indica Lidia Lizarazo.

También advierten que la prevención es responsabilidad de todos. “Yo creo que eso es de lado y lado, un ciclista que respeten las normas de tránsito y un conductor que también lo haga”, añade el ciclista Ricardo García.

Frente a estos hechos, la Policía de Tránsito recomendó:

“Recuerde el metro y medio de distancia, no adelante en doble línea continua, observe todas las señales de tránsito, y los límites de velocidad y respete la prioridad a ciclistas y peatón”, señala el capitán Beltrán.

Según el Observatorio de Seguridad Vial, este año 89 ciclistas han perdido la vida en accidentes de tránsito.