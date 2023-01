Que no le pase: estafan con formularios para supuestas viviendas gratis destinadas a desplazados

En Soacha unas 800 personas compraron el documento. Autoridades advierten que cualquier proyecto debe estar autorizado por el municipio.

Una de las reuniones se hizo en un parque del barrio Paraíso.

“Van a los barrios a ofrecer vivienda gratuita, los citan en cualquier lugar de Soacha e inmediatamente les ofrecen el formulario, le venden el formulario y hasta ahí llegó todo”, dice Eleazar González, alcalde de Soacha.

“Yo les pregunté por qué estaban repartiendo esos formularios y a nosotros no nos habían informado nada; dijo que eso era para la gente desplazada, le dije qué raro que a nosotros no nos informaron para poder así entregarlos, porque nosotros sabemos a quienes les corresponde y a quienes no, él dijo es que es para evitar la corrupción”, indicó Silvia de Barrera, habitante de Soacha.

Algunas personas compraron el formulario con la ilusión de tener su casa propia.

“Nombraban al presidente y a la vicepresidenta, Marta Lucía, diciendo que había una campaña para las personas desplazadas y de bajos recursos para que tuvieran casa gratis, entonces llenaban los formularios y los entregaban”, explica otro habitante de Soacha.

“Aquí hay personas de escasos recursos. No tienen 2.000 pesos para un diario y sí con esfuerzo sacan un resto de plata con la ilusión de tener su vivienda y resultan con una estafa”, dice otro habitante de la zona.

Los formularios son vendidos en diferentes precios. Para evitar que más personas sean víctimas de estafa, la alcaldía viene generando alertas.

“Formularios a 8.000, 10.000 y a otros precios que nos preocupan. Hoy, cualquier esperanza de vivienda, cualquier situación que tenga que ver con vivienda gratuita o vivienda interés social debe ser autorizada por la oficina de Planeación del municipio”, señaló el alcalde del municipio.

Una de las personas que ofreció los formularios y recogió los dineros fue capturada por las autoridades.