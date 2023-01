¿Qué nos pasa? Hombre apuñaló a su pareja y la lanzó desde un octavo piso

Tras lo sucedido, el agresor intentó suicidarse y no lo consiguió. Ella, en cambio, perdió la vida. El crimen tiene consternada a la localidad de Suba.

La víctima, de 29 años, era licenciada en deporte de la Universidad Pedagógica, en donde incluso obtuvo tesis meritoria.

Su hermana, Ana María Plazas, recuerda que el sujeto “siempre se mostró como un hombre violento que la chantajeaba emocionalmente. Ella, por proteger la integridad de la niña, solía acceder a sus requerimientos".

El coronel John Jairo Urrea, subcomandante de la estación de Policía de Suba, explicó qué pasó con el agresor.

"Al notar que se iba a hacer el ingreso al apartamento, toma la fatal decisión de arrojar a la pareja por el balcón y posteriormente él también toma la decisión de lanzarse al vacío. Revisando nuestra base de datos no tenemos ningún reporte de que se haya colocado una denuncia previa", sostiene el oficial.

El señalado feminicida permanece bajo observación medica en el Hospital Simón Bolívar. Una vez se recupere, será judicializado.

Según la Fiscalía, del 1 de enero al 2 de mayo de este año se presentaron 79 feminicidios en Colombia y las regiones con mayor número de casos reportados fueron Cali, Medellín y Caquetá.

Las preguntas que surgen son muchas: ¿qué está pasando con la ley Rosa Elvira Cely? ¿Cómo proteger a las mujeres?

"A pesar de que se incrementen las penas y a pesar de que haya una rigurosidad punitiva y sancionatoria, lo que parece ser es que esto no logra disuadir a quienes en últimas cometen estas conductas criminales", explica José Gregorio Beltrán, abogado penalista.

"Muchas de las familias no denuncian porque no saben, no denuncian porque les da pena el qué dirán, porque no saben cómo actuar, no saben si pueden denunciar en nombre de su pariente, familiar", agrega Mónica Amaya, abogada experta en género.

Según datos de la Secretaría de la Mujer, en los tres primeros meses de 2018, las localidades de Bogotá donde más feminicidios se presentaron fueron Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar. El 57% de los hechos se concentraron en mujeres entre los 20 y 29 años.

