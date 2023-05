¿Qué pasa con las obras de valorización en Bogotá que muchas no llegan al 5% de ejecución?

Hay malestar entre los ciudadanos por los retrasos y sobrecostos en las obras de valorización en Bogotá. El panorama en algunas las calles es de trabajos inconclusos, polisombras y muchos huecos, gran parte corresponden a las obras de valorización contratadas en 2018 y por las cuales 360.000 predios ya pagaron lo correspondiente. El 50% de ellas no llegan ni siquiera al 5% de ejecución.

“Residentes de ese sector de la calle 94 pagamos por concepto de valorización la suma de $1.500.000 para que nos entreguen esto y para que tengamos obras inconclusas, polisombras que se convierten en foco de inseguridad en la localidad y en el vecindario”, manifestó Juan Pablo Ramírez, afectado por obras de valorización.

Ejemplo de esta situación es cómo luce la ciclorruta de la calle 94, un riesgo para biciusarios y peatones que a diario se ven a gatas para hacer sus recorridos. Y si estos ciudadanos la ven color de hormiga, ni que decir de los comerciantes.

“Mi negocio ha reducido un 50% las ventas, también me ha tocado reducir personal y estoy pensando en cerrar el negocio porque las ganancias ya no me dan para los gastos”, señaló Yesid Contreras, comerciante afectado.

En la calle 116, la polisombra tapaba el ingreso de un restaurante que el mismo dueño destapó para que sus clientes pudieran entrar con todo y el riesgo que supone el paso.

“He tenido que despedir empleados y eso nos tiene afectados en la parte económica también. Fuera de eso, afecta también la vía peatonal porque los clientes no quieren venir al sector”, indicó Hernando García, otro comerciante afectado.

Otro aspecto que se merece un capítulo aparte es la seguridad.

“Hay polisombras y eso se presta para mucha inseguridad, los ladrones se encierran ahí y roban mucho”, expresó una ciudadana.

El director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, prometió un recorrido en los próximos días por algunas obras de valorización y explicó el motivo de los retrasos.

“Es que los contratistas no han cumplido con sus obligaciones contractuales, no han cumplido con los planes de trabajo, no han cumplido con el contrato en sí, tenían que entregar obras en un plazo determinado, tenían que atender adecuadamente unos frentes que estaban abiertos y no lo han hecho”, explicó el director del IDU.

Los bogotanos no saben de quién es la culpa, pero lo que sí tienen claro es que quieren resultados en cuanto a estas eternas intervenciones y más si son de obras que ya pagaron los ciudadanos.