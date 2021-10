¿Qué relación tenían Ana María Castro y Paul Naranjo? Esto reveló una testigo durante juicio

Una nueva testigo declaró en el juicio que se adelanta contra Paul Naranjo y Julián Ortegón, investigados por la muerte de la joven Ana María Castro , en hechos ocurridos el 5 de marzo de 2020 en Bogotá.

Según la testigo Camila Segura, Ana María Castro y Paul Naranjo sostenían una relación amorosa en línea y eran muy frecuentes sus conversaciones vía WhatsApp; sin embargo, negó que se hubiera dado algún tipo de encuentro físico entre ellos. Asimismo, negó que hubiese podido evidenciar alguna escena de celos por parte de Paul Naranjo hacia Ana María Castro.

“No celos concretos, o sea creo que realmente Paul no era que la celara sino como molestando: ‘¿usted que está haciendo?, ¿dónde está metida?’, ese tipo de cuestiones, y ya, eran como respuestas ‘tú no me quisiste ver, amor’, pero no celos como tal por una persona puntual o situaciones de celos. Celos no”, afirmó Segura.