¿Qué responsabilidad tiene Paul Naranjo en la muerte de Ana María Castro?

Después de que Noticias Caracol revelara que está en curso una orden de captura en contra de Paul Naranjo, dentro del proceso por la muerte de Ana María Castro ocurrida el año pasado, cuando al parecer fue lanzada de un vehículo en movimiento, su abogado defensor se notificó y admitió su comparecencia.

“Va a hacer presencia ante el búnker, el CTI o la autoridad competente que lo está requiriendo, En su defecto el señor Paul Naranjo ha tenido comunicación conmigo por medio de terceros el cual no se ha entregado, no se ha querido presentar porque ha tenido amenazas”, dijo Carlos Rivera.

Precisamente Paul Naranjo había hablado con el programa Séptimo Día de Caracol TV sobre lo que pasó la madrugada del 5 de marzo del 2020.

“Yo le dije a Julián: ‘Julián, Ana María yo creo que está tomada, dígale que la llevamos a la casa'. Él se bajó del carro y fue y le dijo a ella que la íbamos a acercar; ella se vino con Mateo, entonces ella se subió al carro y cuando Mateo se iba a subir yo le dije: ‘a él no lo llevo porque a él no lo conozco’. Y ella me dijo: ‘sin él, yo no me voy’”, manifestó Naranjo.

Nidia Romero, madre de Ana María, afirmó que no cree en la versión del joven.

Publicidad

El segundo vinculado al proceso con orden de captura es Julián Ortegón, cuya judicialización se hizo el sábado pasado.

En la misma investigación revelada por Séptimo Día se conoció que la joven había salido de su casa sobre las 4 de la tarde y, siendo las 9 de la noche, su madre Nidia Romero le había escrito vía WhatsApp varias veces. Lo único que volvió a saber de ella fue un mensaje en la mañana de que su hija estaba en el hospital, donde murió.

Este martes se reanudará la audiencia en contra de Julián Valente Ortegón, de 29 años, donde la Fiscalía solicita medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de feminicidio agravado.