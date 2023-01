¿Qué saca de casillas a los habitantes de Bogotá?

Mientras algunos no pueden con el tráfico, otros cuestionan a quienes tienen perro y no les recogen sus excrementos. Así le fue en las calles a Juan Diego Alvira.

En medio de tanta intolerancia, no falta esa persona que se arrepiente de alguna reacción. Por ejemplo, el taxista Jorge Ramírez: “Me enfurecí y le golpeé el capó (a otro carro)”. Dice que, si pudiera echar reversa, no lo haría otra vez.

En el tablero Caracol, un experto habló sobre el origen de las reacciones furiosas, tan frecuentes entre colombianos.

