¿Qué tal el descaro? Ladrón pide que le consignen por Nequi para devolver lo hurtado

En la localidad de Fontibón un equipo de fútbol ganó un campeonato, pero la dicha no fue completa por culpa de un ladrón que, tras robarles las maletas y lo que tenían en un carro que dejaron estacionado, les pidió rescate para devolverles las pertenencias.

Una de las víctimas grabó la conversación que tuvo con el sujeto:

- Delincuente: ¿Cuánto me va a dar por los teléfonos? Usted sabe, yo le cumplo. Ese teléfono no me sirve para nada porque usted lo puso en modo perdido. Tengo la sim card en otro teléfono

- Víctima: Hábleme claro, cuánto me va a pedir por eso

- Delincuente: No, pues dígame, eso es suyo. Yo ya le dije cómo es, me transfiere por Nequi, negociemos.

El afectado que habló con el Ojo de la Noche contó que el ladrón “Nos da unas instrucciones saliendo de Bogotá y pues efectivamente vamos a este lugar y estaban los documentos”.

Publicidad

Con esos documentos lograron hacer la transferencia para recuperar los celulares, pero esto nunca ocurrió.

Según otras grabaciones, el ladrón pedía $800.000 para regresar los aparatos, aunque nunca cumplió.

Dicen los afectados que este tipo de robos son frecuentes a los deportistas que asisten al lugar a jugar los partidos.