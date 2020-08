¿Qué tan cierto es que el predial no subirá en Bogotá para el 2021?

El funcionario analizó cómo pretenden congelar el alza del impuesto predial para el año 2021, como una de las estrategias para aliviar la crisis que enfrentan los ciudadanos en Bogotá por el coronavirus.

“Le estamos proponiendo al Concejo que no suba y si debe subir que sea con la inflación causada”, que sería máximo de 2,5%, dijo Valbuena.

Es decir, que probablemente no quede en el mismo valor de 2020, sino que suba “dependiendo de cómo quede la revisión de Catastro, no va a hacer actualización, hay que hacer un índice especial para saber cómo está el precio del mercado en la ciudad. Hasta donde no tengamos ese índice el predial va a quedar congelado”, precisó.

En la actualidad, para los predios que no tienen tope el gravamen sube de acuerdo a la base del avalúo catastral, pero para los del tope no crece más allá del IPC más 5 u 8 puntos porcentuales, sujeto a si es comercial o residencial.

Valbuena incluso no descartó que “lo que haya es desvalorizaciones, que se van a ver reflejadas en el avalúo distrital”.

Agregó que la promesa de campaña de la alcaldesa Claudia López, de no subir el impuesto predial, “va a ser una realidad a partir del 2021”.

Publicidad

“No va a ser para el 50 o 60%, va a ser para los 2,6 millones de predios que son los que pagan impuesto”, añadió.

Asimismo, dijo para los cerca de 17.000 predios que cuestan más de 1.000 millones de pesos se ha contemplado subirles un punto porcentual que empezarían a pagar a partir del 2022, esto con la finalidad de ayudar al Distrito con la reactivación económica.

El Gobierno de Bogotá también solicitó al Concejo un cupo de endeudamiento de unos 11 billones para fortalecer el sistema sanitario y “apalancar los recursos que se necesitan en inversiones y transferencia monetarias y no monetarias a los hogares que se han visto afectados” por la pandemia.

Valbuena resaltó que, este año, cerca del 76% de los ciudadanos ya pagó el predial del 2020. “Valoramos y damos gracias porque están haciendo ese esfuerzo”, dijo.