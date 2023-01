¿Qué tanto contaminan realmente los buses del SITP y Transmilenio en Bogotá?

“El problema de raíz de TM es que contamina y afecta a 2.6 millones de usuarios diarios", dicen ambientalistas. La Alcaldía, sin embargo, defiende el sistema.

Transmilenio insiste que su componente troncal aporta apenas el 1,8% de material particulado en la ciudad.

"Y la buena noticia es que, con la modernización de fase uno y dos, esta cifra va a bajar a 1.3%”, señala Óscar López, subsecretario de Ambiente de Bogotá.

La alerta que hoy vive la capital no es nueva, según los expertos, que también hacen claridad sobre las causas.

"Los incendios forestales no contribuyen considerablemente a la contaminación del aire, son las fuentes móviles, el transporte de carga y el transporte de pasajeros", recalca Ómar Oróstegui, director de ‘Bogotá cómo vamos’.

Según Oróstegui, las estadísticas muestran que en los meses de febrero y noviembre se registra el mayor número de días en los que se incumple la norma ambiental por material particulado.

Pico y placa

Las autoridades de Bogotá declararon este viernes alerta amarilla por la contaminación del aire en toda la ciudad y naranja en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito, por considerarla un riesgo para la salud de los pobladores.

"Esto es un riesgo potencial para la salud de las personas, por eso estamos tomando estas medidas preventivas", el alcalde encargado de la capital, Raúl Buitrago.

Según la Alcaldía, los altos niveles de contaminación se deben a factores meteorológicos, como el intenso verano en la región y los movimientos de los vientos alisios que vienen del oriente.

También tienen incidencia en la situación los movimientos atípicos de los vientos que provienen de occidente junto a las quemas de los Llanos Orientales colombianos y el incendio forestal que se presenta actualmente en el municipio de Quetame, en el departamento de Cundinamarca, del que hace parte Bogotá.

Como medida de prevención la Alcaldía hizo recomendaciones sanitarias a la población vulnerable como niños, adultos mayores, mujeres en embarazo y personas con enfermedades respiratorias, con el uso de tapabocas y evitar realizar actividad física al aire libre.

Asimismo, se recomendó que los niños con enfermedades respiratorias no fueran enviados a los colegios o jardines.

Para enfrentar la emergencia, la Alcaldía emitió una serie de cambios de carácter indefinido en la movilidad, como la restricción al transporte de carga en algunas zonas y por placa para los vehículos particulares.

Por alerta ambiental en Bogotá, pico y placa todo el día entre semana y restricción el fin de semana Durante 2017 Bogotá y Medellín fueron las ciudades con la peor calidad de aire en Colombia.

Para 2018, la Alcaldía de la capital decretó alerta amarilla por condiciones meteorológicas y en ese mismo año en Medellín declararon el estado de alerta ambiental durante tres días debido a que 12 de las 18 estaciones de medición alcanzaron el nivel rojo, y las seis restantes llegaron al naranja