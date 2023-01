¡Quedó libre! Al abusador que le bajó la cremallera a una mujer en Transmilenio no le pasó nada

No tenía antecedentes, pese a que otras mujeres dijeron haberlo reconocido en redes sociales. “Denuncien, es lo más importante”, pide la víctima del abuso.

“Reaccionemos, no importa por el más mínimo roce (…) no hay que dejarnos pisotear”, insistió Ángela Ardila, que registró el abuso del hombre con su celular y lo denunció.

Además, invitó a quienes sean testigos de este tipo de hechos, respaldar a las víctimas. En su caso, lamentablemente, hasta reproches recibió.

Hay que resaltar que tras el ataque, en la mayoría de casos, las mujeres sufren traumas por el abuso sexual.

Esto fue lo que le ocurrió a la joven:

Al mes son capturados 14 acosadores sexuales en Transmilenio Y es que en el mundo 6 de cada 10 mujeres han sido abusadas en el transporte público.

La coronel María Elena Gómez, comandante de la Policía de Transmilenio, subrayó que se debe acudir a un operador del sistema y llamar a la línea 123.

Le puede interesar:

Al mes son capturados 14 acosadores sexuales en Transmilenio