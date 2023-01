“Querían pegarme un tiro y meterme al carro”: habla médico que mató a tres ladrones en un puente

Afirmó que en algún momento contará públicamente “los detalles de mi reacción para defender mi vida” y pidió no revelar su identidad.

Por primera vez, el hombre habló del caso en un comunicado, firmado por “el médico” y enviado con su abogado Hernando Benavides.

En el documento detalla que fue “víctima de un franco ataque por tres individuos armados con revólver y cuchillo, quienes me interceptaron en el puente peatonal ubicado en la avenida 9 con calle 123, causándome heridas en mi rostro y cuerpo, no sin antes dejarme conocer sus intenciones de pegarme un tiro y meterme al carro del que habían descendido momentos antes”.

El médico insistió en que no pretende “eludir de manera alguna el deber de dar la información que corresponda a través de los medios”, pero solicitó que todo sea abordado en un marco de prudencia.

Asimismo, agradeció “los comentarios considerados, expresiones de solidaridad y las opiniones objetivas de los medios informativos, redes sociales y de la ciudadanía”.



Este es el comunicado del médico:

Le puede interesar: Carro implicado en caso de médico en Bogotá se lo robaron a mujer en un semáforo