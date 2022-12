¿Quién borró al ‘Che’ Guevara de la Universidad Nacional? 

Lentamente, la imagen del Che Guevara en la plaza principal de la Universidad Nacional fue tapada. El primer intento fue hace más de una semana, cuando con pintura gris un grupo de desconocidos tapó la parte baja del retrato. Sin embargo, solo hasta este miércoles 19 de octubre se produjo el borrado definitivo. El proceso fue advertido en su momento por cibernautas.



#SiPodemos Intolerancia a quienes se les cae el telón de su farsa histórica llega hasta agredir símbolos de Universidad Nacional,vamos PAZ pic.twitter.com/XzeXLFao5x — Pedro Pablo Salas Hernandez (@Pedropsalas) October 9, 2016

La ‘blanqueada’ definitiva tuvo lugar, se cree, en la madrugada de este miércoles y trascendió en una publicación en Twitter del concejal Hollman Morris.



Estudiantes informan que durante la noche fue borrada la imagen del Ché en la Plaza Ché de la Universidad Nacional en Bogotá. pic.twitter.com/9tuzdFP466 — Hollman Morris 🚇🌳👩🏽‍🎓 (@HOLLMANMORRIS) October 19, 2016

Todo por una pared

Casi nadie conoce a la Plaza Francisco de Paula Santander de la Universidad Nacional por su nombre original, ya que desde 1981 un monumento al prócer fue relegado para dar paso a la icónica imagen de Ernesto ‘Che’ Guevara.

La pintura, atribuida a los hermanos Alfredo y Humberto Sanjuán Arévalo, permaneció allí en homenaje a los estudiantes quienes medio año después fueron desaparecidos, se cree, a manos de agentes del extinto F2.

Sin embargo, las críticas al nuevo inquilino no tardaron mucho en surgir. La designación de Plaza Che, siempre se convirtió en un discurso contraoficial, frente a la nominación de la Plaza Santander.

La de este miércoles es la segunda ocasión en que el retrato del argentino es desterrada de la plaza principal del claustro. La primera vez fue en agosto de 2005, y su detonante fue una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que buscaba amparar los derechos colectivos al patrimonio público y cultural de la Nación.

Menos de dos semanas después, el Che volvía a la plaza en una actividad colectiva de estudiantes, que al ritmo de música protesta lo pintaron nuevamente.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. En los círculos académicos se siguió hablando sobre el retrato, al punto que en su lugar se propuso poner a Jaime Garzón. Ante la propuesta, el exprofesor Fernando Sánchez Torres aseguró que mantener allí a cualquier otro personaje que no fuera Francisco de Paula Santander, constituía una afrenta al prócer.

La pugna continuó y el último episodio lo protagonizó el estudiante Juan Carlos Rubiano, de Ciencias Políticas, quien en marzo de este año solicitó una consulta virtual para que se decidiera si se mantenía o no el retrato de Guevara.

Sin definirse el tire y afloje se produjo el borrado de la imagen.

Directivas no dieron la orden

En entrevista con Blu Radio, el vicerrector Jaime Franky Rodríguez, aseguró que las directivas no dieron la orden de borrar la imagen.

“No hemos confirmado si fueron estudiantes, pero es un grupo de personas que lo hizo por iniciativa propia”, declaró Rodríguez.

El vicerrector aseguró que no es de extrañar que la figura del líder de la revolución cubana vuelva a ser pintada.