¿Quién era Daniel Duque, el niño de 12 años que murió tras atentado a CAI en Ciudad Bolívar?

Daniel Estiven Duque, el niño de 12 años que murió tras atentado a CAI en Ciudad Bolívar , sur de Bogotá, era el que ocupaba el primer puesto en el salón de clases, el más alegre y tenía una gran pasión: bailar.

“Le gustaba mucho el baile, las profesoras siempre decían me decían que era el que siempre estaba organizando las fiestas”, dijo Gloria Buitrago, mamá de Daniel Duque.

Publicidad

En medio del dolor por perder a su niño, Gloria quiere que lo recuerden como lo que él siempre fue.

“Me contaban las profesoras que era un líder que realmente siempre estaba y lleno de alegría, llenaba muchos vacíos, era mi hijo menor. Desafortunadamente, esta guerra que estábamos viviendo siempre perjudica a los más inocentes y, en este caso, fue mi niño, mi líder, mi todo, mi alegría, era todo para mí”, expresó.

Publicidad

La noche del pasado sábado, 26 de marzo de 2022, Daniel Estiven Duque salió a hacerle un mandado a su mamá, llevaba unas sudaderas para donde don Gustavo Parra, un conocido de la familia, y justo en frente estaba el CAI de Arborizadora Alta.

“Le recibí el paquete, entré y, cuando yo fui a regresar a darle un dinero, en ese momento, fue que se sintió la bomba, la explosión, y, entonces, cuando me di cuenta, el niño estaba agarrado de la reja muy fuerte y me llamaba ‘don, Gustavo, don Gustavo’ y yo, pues, como pude, traté de auxiliarlo”, dijo Gustavo Parra.

Publicidad

Más del tema: En video quedó registrado brutal atentado contra un CAI en Ciudad Bolívar

Con ayuda de la comunidad y la Policía, lograron trasladar a Daniel al hospital de Meissen, pero horas más tarde se apagó la vida del niño.

“Esto duele demasiado, aun no siendo mi hijo, aunque traigo el dolor aquí en el corazón, esto nunca se me va olvidar… ¿Qué va a hacer la justicia? Eso no lo merecemos nosotros”, anotó Parra.

Publicidad

La muerte de Daniel Estiven tras este atentado a CAI en Ciudad Bolívar conmovió a toda la comunidad del sector y, en el lugar de la explosión, pusieron mensajes en su honor.

Daniel Estiven Duque es el rostro de miles de inocentes que terminan inmersos en un conflicto ajeno. Aunque su vida se apagó, su alegría siempre será recordada en medio de la tragedia.

Publicidad