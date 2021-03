¿Quién es Nilson Díaz y qué tiene que ver en el caso de la desaparición de Sara Sofía?

Luego de que Xiomara Galván reportara la desaparición de su sobrina Sara Sofía en Bogotá, han sido varias las versiones sobre lo sucedido. Entre ellas, las que ha entregado Nilson Díaz, expareja de la mamá de la niña.

*Caso Sara Sofía: esto ha dicho su mamá, Carolina Galván*

Una vez se hizo público el caso, a mediados de marzo, Xiomara contó que su hermana le había asegurado que la menor estaba muerta y su cuerpo lo había lanzado al río Tunjuelo, pero un posterior cambio de versión y algunos testimonios devolvieron la esperanza de encontrarla con vida.

En esas declaraciones es cuando aparece en escena el nombre de Nilson Díaz, de 45 años, no solo por lo dicho por algunos testigos, sino por lo que él mismo le comentó a los medios de comunicación.

El 18 de marzo, horas antes de ser capturado, Nilson aseguró en Noticias Caracol que los cuatro niños que vivían a su lado declararon ante la Fiscalía que la última vez que vieron a la menor esta estaba viva.

Son mis cuatro niños, son tres varones y la niña. Inclusive a los niños los entrevistaron hoy en la Fiscalía y ellos dieron la versión de que ellos vieron cuando Carolina (Galván) se llevó la niña de acá, se la llevó viva sostuvo entonces.

Detención de Nilson Díaz

Luego vino la captura de Carolina Galván y Nilson Díaz. La Fiscalía ordenó la diligencia tras señalar que recogió pruebas suficientes para determinar que ellos conocen el paradero de la niña.

El hombre se encontraba en ese momento con cuatro menores de edad que quedaron a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Para entonces, como el caso había tomado tanta fuerza, Xiomara recibió diversa información de supuestos testigos . Entre ellos, una mujer que aseguraba que la madre de la menor le había comentado que “le tapa algo a Nilson”.

“Ella siempre me indica que, si Nilson la deja, que no la puede dejar porque ella lo echa al agua con lo de la niña. Que Nilson es el que la tiene trabajando allá (en el centro de entretenimiento para adultos), que le tiene que dar plata a Nilson para que los niños no se le vayan a morir de hambre”, relató.

Y, por eso, insistió que “mi hermana vendió la niña para el tema de pedir plata”.

En una audiencia reservada, el 19 de marzo, un juez envió a la cárcel a Carolina Galván, mamá de Sara Sofía, y Nilson Díaz, su expareja . Ninguno aceptó cargos.

Uno de los presuntos hijos de Nilson también rindió su testimonio y manifestó que la bebé era maltratada por la mamá: “le metía correazos en la cola, la metía en la ducha, le mojaba la cola, le pegaba con la correa y lloraba”.

Para la Fiscalía, la pareja es un grave peligro para la sociedad, no solo por el maltrato al que al parecer sometían a Sara Sofía , sino porque, según uno de los testigos, habrían manifestado su intención de robar un niño.

Cambio de versión

Aunque el presunto implicado aseguró desde el principio que la menor estaba con vida, el 25 de marzo se conoció que en un interrogatorio admitió que la niña está muerta y fue lanzada a un caño del río Tunjuelo de Bogotá.

Sin embargo, las versiones de él y de Carolina Galván, ambos capturados, no dan claridad sobre quién fue el que supuestamente la arrojó el 27 de enero al caudal.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado el cuerpo. Además, la Interpol emitió circular a amarilla para extender la búsqueda a 196 países.