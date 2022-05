¿Quién está detrás de las garantías falsas de Centros Poblados?

De todas las fichas involucradas, hasta el momento, en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC por la adjudicación del millonario contrato de 70 mil millones de pesos, faltaba una por capturar. Se trata de Jorge Enrique López Benavides , un hombre de 46 años que ha sido señalado por la Fiscalía como el encargado de falsificar las garantías bancarias del Banco Itaú, elementos fundamentales para la adjudicación del contrato para proveer Internet a las zonas rurales del país.

Noticias Caracol tuvo acceso al expediente completo contra López Benavides.

En 276 páginas se consigna cada una de las pruebas que la Fiscalía presentará en un eventual juicio contra este hombre, sindicado de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

“El banco Itaú Corpbanca no había expedido ninguna de las garantías presentadas por la Unión Temporal, situación que conlleva a la presente investigación y a la consecución de los eventos del primer evento que fue la falsedad en documento privado y fraude procesal”, aseguró la fiscal Andrea Muñoz durante las audiencias preliminares.

La supuesta falsedad de estas garantías quedó evidenciada en un reporte grafológico realizado por Incocredito.

El informe, elaborado el 9 de septiembre del año pasado, concluye: “Las firmas de Jorge Alberto Villa López, registradas en póliza de seriedad de la oferta y aclaración 28 de octubre de 2020 y noviembre 11 de 2020 del banco Itaú son producto de falsedad por método de imitación, quien falsifica no alcanza a llegar a un modelo perfecto, esta rúbrica exhibe inconsistencias de tipo de trazado, lentitud, paradas innecesarias y sin fluidez; aspectos irregulares por desconocimiento del gesto gráfico real”, dice el texto.

A esto se le añaden dos testimonios que han sido la columna vertebral del caso. El primero de ellos es el de Juan Carlos Cáceres, socio mayoritario de una de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados.

Asegura que, aunque no conoció a López, sabía a través de Juan José Laverde que él había sido la persona que consiguió las garantías falsas y que, al parecer, costaron más de 2.800 millones de pesos.

“Emilio Tapia dijo que había que cargarle al desembolso del anticipo los $2.800 millones del costo de la garantía bancaria, eso me lo comentó Robert y Robert le solicitó el documento soporte de pago y ellos no lo entregaron. Como decisión en ese comité Robert se opuso a cargar ese valor al anticipo y hasta el día de hoy no nos han entregado ese documento soporte del pago de la garantía bancaria por los $2.800 millones”, se lee en el interrogatorio practicado a Cáceres en septiembre del año pasado.

El segundo testigo es Jorge Alfonso Molina, uno de los intermediarios para conseguir dichas garantías bancarias del Banco Itaú.

Molina aseguró en dos oportunidades a la Fiscalía que Jorge Enrique López había sido la persona encargada de conseguir dichos documentos falsos. También habló de su relación contractual hace ocho años con López y algunos de los negocios que habrían ejecutado.

“Él (Enrique López) siempre manifestaba su relación con los bancos, para estos el acceso a los cupos de crédito en los respectivos bancos (...) "nunca planteaba la metodología ni nada, sino que simplemente, si se necesitaba un cupo de crédito él lo conseguía y lo entregaba, eso es básicamente", relató Molina a la Fiscalía.

A pesar de este cúmulo de pruebas contra López Benavides, este se declaró inocente durante la audiencia de imputación de cargos. En diálogo con Noticias Caracol su abogado defensor aseguró que tienen todas las pruebas necesarias para demostrar esta inocencia en juicio.