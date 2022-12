¿Quién responde por gas que policía lanzó a niños en condición de discapacidad?

El uniformado está siendo investigado. Alcalde Peñalosa dijo, finalmente, que no fue un hecho accidental. Es un comportamiento individual, dice la Policía.

De acuerdo con la denuncia, un integrante de la fuerza disponible lanzó un gas lacrimógeno contra personas en condición de discapacidad que realizaban una protesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En el lugar también había un grupo de transportadores.

“No pensó en los niños en condición de discapacidad (…) les dije a los policías que se dieran cuenta, les rogué que se dieran cuenta", dijo angustiada la madre de un menor afectado.

Fueron minutos de angustia. Uno de los niños, con parálisis cerebral, incluso tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

"Yo alcancé a ver cuando un cabo de la Policía o del Esmad se agachó, destapó un tarro y lo puso. Cuando vimos fue que salió una humarada", afirmó otra señora.

El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo inicialmente que podría tratarse de un accidente. Luego, sin embargo, trinó: "se estableció que uso de gases lacrimógenos en la Plaza de Bolivar no fue accidental. Lamento lo sucedido. Haré seguimiento a investigación".

El general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana, sostuvo que no fue una acción ordenada y que, en todo caso, no responde a los protocolos.

"Las últimas evidencias fílmicas dan una realidad, que es un comportamiento de un policía. Este comportamiento es individual, no acorde a los protocolos establecidos ni fue ordenado dicho procedimiento", dijo el oficial.

La marcha de las personas en condición de discapacidad, que protestaban por la reducción de subsidios de transporte y alimentación, estaba autorizada por la Alcaldía Mayor.