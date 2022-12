Rafael Uribe Noguera confesó violación y asesinato de Yuliana Samboní

Cerca de 80 pruebas, incluidos 30 videos, habrían sido lo suficientemente contundentes para poner contra las cuerdas al principal sospechoso del atroz crimen de Yuliana Samboní.

Rafael Uribe Noguera aceptó su responsabilidad en la violación, tortura y asesinato de la pequeña de siete años ante dos fiscales.

A pesar del empeño por cubrir evidencias, autoridades forenses lograron conseguir pruebas biológicas dejadas por el asesino en el frágil cuerpo de Samboní. El cuerpo de la niña les dijo a los investigadores cómo sufrió y padeció el castigo de su victimario.

Estos resultados y análisis posteriores encontraron una prueba categórica: Uribe Noguera abusó sexualmente y asesinó a la pequeña de siete años.



Otros implicados

Conforme avanza la investigación se dan a conocer nuevos detalles de este aterrador caso. Según la Fiscalía, hay indicios de que otra persona, de la que aún no se conoce el nombre, habría ayudado a cegarle la vida a Yuliana.

En la mira de las autoridades aparece Francisco Uribe, hermano de Rafael, quien no ha podido explicar qué hizo durante cuatro horas cuando la Policía buscaba a su hermano.

Sin embargo, ambos hermanos del principal sospechoso aseguraron inicialmente que nunca vieron el cadáver de la niña en el apartamento. Declaración, que según el material probatorio, sería mentira.

Catalina y Francisco Uribe Noguera están a la espera de una posible imputación de cargos.

Además, Fiscalía abrió investigación contra policías judiciales que recogieron el material probatorio en la escena del crimen al cuestionar que cierta evidencia física no fue incluida en el expediente.