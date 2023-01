Rafael Uribe Noguera cuenta cómo escondió el cuerpo de Yuliana Samboní tras asesinarla

Narró, paso a paso, la manera en que intentó alterar la escena del crimen y aseguró que quiso engañar a sus hermanos.

Su relato se dio en medio del juicio contra Catalina y Francisco Uribe Noguera , investigados por presuntamente ocultar pruebas.

“Cuando empiezo a tener memoria, conciencia de lo que está pasando, recuerdo que miro mi celular: tengo cualquier cantidad de llamadas y mensajes. Veo que me están buscando afanadamente. Minutos después de recibir tantas llamadas, decido contestar y es mi hermana Catalina. Me dice que me está buscando el Gaula, que dónde estoy y yo le miento; le digo que estoy en la casa de una amiga. Ella me pregunta que dónde está mi carro y yo digo que está en el parqueadero de Equus 66”, relató Rafael Uribe Noguera.

El hombre, que está recluido en cárcel La Tramacúa de Valledupar, también contó lo que pasó cuando su hermana llego al edificio.

“Recuerdo que el citófono suena bastantes veces y yo contesto y es el portero, el vigilante diciéndome que ella (Catalina) estaba abajo queriendo subir. Yo le digo al vigilante que no la deje subir y que cualquier persona que venga al apartamento le diga que no estoy", dijo.

Uribe Noguera, condenado a 58 años de cárcel por este crimen, también reveló cómo intentó ocultar el cuerpo de la menor: “Al presentir que en cualquier momento van a llegar al apartamento mis hermanos, alcé el cuerpo de Yuliana y lo escondo. Antes o después, no recuerdo el orden exactamente, cojo la ropa de ella y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento. Después no sé exactamente lo que hice, pero me salgo al balcón del segundo cuarto del apartamento".

Igualmente reconoció que intentó manipular la escena tras asesinar a la menor de 7 años.

"Veo que el piso está engrasado, tomo un trapero que está en la cocina y trato de limpiar lo que más pueda, pero había demasiado, entonces obviamente quedaron rastros del aceite", afirmó.

Además, aseguró que durante cuarenta minutos sus hermanos le pidieron que los dejara entrar al apartamento. “Le cambié la versión a mis hermanos. Les dije que la niña se había bajado en un puente en la Circunvalar, después que se había tirado”, agregó.

Finalmente, Rafael Uribe Noguera sostuvo que, al tiempo que era buscado por autoridades y sus familiares, pensó quitarse la vida.

El crimen de la pequeña Yuliana ocurrió el 4 de diciembre de 2016 en Bogotá.

