Rafael Uribe Noguera pagaría 38 años de cárcel y no 51, advierten juristas

No descartan que descuente tiempo a punta de trabajo y estudio. Además, podría tener libertad condicional al cumplir tres quintas partes de la pena.

En las calles, Noticias Caracol consultó a ciudadanos que se mostraron descontentos con la sentencia y la calificaron de insuficiente.

“Fue muy poca, se merecía los sesenta años, incluso más por ese crimen tan atroz”, opinó Diana Alarcón. “No es justo, los niños y las mujeres estamos aquí desafortunadamente en vez de ir para adelanta vamos para atrás”, declaró por su pare Obelis Quintero.

Expertos consultados por este noticiero consideran que la condena impuesta a Uribe Noguera, incluso con las rebajas que obtenga, equivale a una cadena perpetua y el debate no debe ser ese, sino cómo prevenir este tipo de crímenes en el país.

En la misma audiencia en la que se condenó al confeso asesino de Yuliana, la jueza del caso fue enfática en señalar que la justicia no opera con la misma agilidad frente a todas las víctimas. La magistrada advirtió sobre como cada año 6.000 nuevos casos de abusos a niñas hacen cola en el sistema judicial.

