Ratifican absolución de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera

El Tribunal Superior de Bogotá reafirmó que son inocentes y no encubrieron a Rafael Uribe en el crimen de Yuliana Samboní.

Se trata de un fallo de segunda instancia que deja en firme la decisión que tomó un juez en agosto pasado y que había apelado la Fiscalía

Así, la justicia ratifica que Catalina Uribe Noguera y Francisco Uribe Noguera nada tuvieron que ver con la atroz muerte de la pequeña.

“La recibo con alegría. Hoy se confirma lo que hemos venido diciendo desde el primer día y es que colaboramos con las autoridades. La Fiscalía no creyó eso y por eso nos llevó a juicio”, sostuvo Francisco.

Agregó que no se puede condenar a toda una familia por el delito que cometió uno de sus miembros.

“Eso lo entendió perfectamente la judicatura y, si ustedes oyeron, básicamente lo que le dice hoy el magistrado a la Fiscalía es que ellos, en palabras muy coloquiales, se inventaron el caso. En Colombia, el delito de sangre no existe”, recalcó Francisco.

La Fiscalía acusaba a los hermanos Uribe Noguera de destruir pruebas e intentar ocultar la violación y muerte de Yuliana Samboní a manos de Rafael, el 4 de diciembre de 2016.