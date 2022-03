Reacciones por grupo de encapuchados que irrumpió misa de Catedral Primada

Un grupo de encapuchados irrumpió la misa de la mañana del domingo 20 de marzo en la Catedral Primada de Bogotá con diatribas en contra de la Iglesia y el Gobierno, provocando malestar entre los feligreses que asistían a esa hora a la ceremonia.

“¿Paz? ¿De qué paz hablamos? Cuando olvidamos amarnos los unos a los otros. La paz del país laico de imposiciones ideológicas. El país que aniquila las esperanzas de los pueblos. Que llora la sangre de hermanas y hermanos”, es parte de lo que gritaron los jóvenes en el templo y que uno de ellos compartió en redes sociales.

!Este es el primer performance de @RAR_Oficial ! pic.twitter.com/KwgNtJKwwb — Simona!! (@Simona_Simo_) March 20, 2022

Las imágenes de los encapuchados fueron compartidas también por feligreses que vieron interrumpida la ceremonia.

Los encapuchados irrumpieron hoy en la iglesia. pic.twitter.com/Vn8lwG7ORm — ConsuelitoMejia@. (@_yo_opino) March 20, 2022

El hecho produjo el rechazo del candidato por el Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, que aseguró que “¡Hasta la fe nos quieren expropiar!”, haciendo alusión a uno de sus rivales en las elecciones, Gustavo Petro, que le respondió.

“Nosotros pusimos en la Constitución la libertad de cultos, el uribismo, desesperado, la abofetea. Le pido a la Iglesia Católica iniciar acción penal contra estas personas”, dijo el aspirante por el Pacto Histórico.

Le pido a la Iglesia Católica iniciar acción penal contra estas personas. https://t.co/wHabFLXzzT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2022



Le pido a la Iglesia Católica iniciar acción penal contra estas personas. https://t.co/wHabFLXzzT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2022

Fico Gutiérrez no vaciló en contestar: “Parece que de nada sirvió que fueras a ver al papa. A Dios rogando y con el mazo dando. Esta es una agresión a la fe y al libre culto. Eso es lo que hacen tus simpatizantes”.

¿Qué dijo la Iglesia católica sobre los encapuchados en la Catedral Primada?

Los instó a "buscar los escenarios adecuados para que todas las personas puedan ser escuchadas y también para respetar los derechos de todos, incluyendo el de profesar una religión y realizar actos de culto en paz y armonía".

Asimismo, hizo “un llamado a respetar los recintos y celebraciones religiosas que hacen parte de la vida de todo el pueblo colombiano”.

Gobierno rechazó las acciones de los encapuchados en la Catedral Primada

El presidente Iván Duque manifestó indignación por “la violación a la libertad de cultos, la agresión a las creencias de otros y la intención de pisotear un templo sagrado. Esto es lo que hacen los violentos e intolerantes que quieren imponer su criterio. Responsables responderán por esos hechos. La fe de todos se respeta.

Indigna la violación a la libertad de cultos, la agresión a las creencias de otros y la intención de pisotear un templo sagrado. Esto es lo que hacen los violentos e intolerantes que quieren imponer su criterio. Responsables responderán por esos hechos. La fe de todos se respeta. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 21, 2022

Entretanto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, recalcó que “la libertad de culto, el respeto a nuestras creencias religiosas y por la fe de cada uno son un logro de todos los colombianos. No permitiremos que desadaptados que no respetan nada, no valoran nada, que consideran la anarquía su medio de expresión lo pongan en riesgo”.

La libertad de culto, el respeto a nuestras creencias religiosas y por la Fe de cada uno, son un logro de todos los Colombianos. No permitiremos que desadaptados que no respetan nada, no valoran nada, que consideran la anarquía su medio de expresión lo pongan en riesgo. — Daniel Palacios (@DanielPalam) March 21, 2022

Por su parte, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, informó que, junto a la Fiscalía General, se corroborará si el comportamiento de los encapuchados “afecta el código penal en cuanto a los delitos del sentimiento religioso”.

“Debe primar el buen comportamiento ciudadano en cada una de nuestras actividades, el respeto por las demás personas, que es lo que no se evidenció en este hecho que se presentó”, añadió.