¿Reaccionó o no el policía que aparece al lado del carro de Aldemar Rojas en la General Santander?

Se cree que el uniformado sí alertó sobre la presencia del vehículo, pero no activó su arma al desconocer los planes del conductor.

Y es que nuevos videos ponen en duda si se cumplieron o no los protocolos de seguridad en esa escuela, donde el pasado jueves un carro bomba mató a 20 cadetes.

Una cámara de seguridad, por ejemplo, graba al automotor una vez ha sobrepasado la puerta auxiliar de la Escuela General Santander, al parecer, sin mayores problemas.

Sin embargo, como es 360 grados y no estática, no se aprecia el momento exacto en que el vehículo ingresa. Por eso, los mismos investigadores analizan otros videos que puedan arrojar luces, incluido uno que muestra a un grupo de uniformados en la portería.

El primer gran interrogante para los investigadores es si se cumplieron con los protocolos para la entrada de carros, más teniendo en cuenta que una de las hojas de la puerta estaba en reparación desde hace tres meses.

El segundo que tratan de aclarar es si el uniformado que vio de cerca al terrorista, y cuya imagen es una de las que han publicado los medios de comunicación, reaccionó o no en el momento en que José Aldemar Rojas retrocedió para huir.

Una de las posibles respuestas que analizan los agentes establece que el policía sí lanzó las alertas, que activaron la reacción de los hombres de seguridad, esto sin saber que el carro estaba cargado de explosivos.

Asimismo, explican que el oficial no podía disparar su arma de fuego sin tener clara la finalidad del conductor.

Entretanto, el grupo interinstitucional de Policía y Fiscalía que trabaja incansablemente en este caso también trata de identificar a la pareja que se movilizaba acompañando a la camioneta bomba: a la mujer la señalan ser la responsable de reportar a sus jefes la magnitud del atentado y al conductor de la moto de tener la misión de recoger a Aldemar Rojas.

