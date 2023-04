Reapareció banda que roba camionetas en Bogotá: víctima los sacó corriendo a disparos

Reapareció la banda que roba camionetas en Bogotá . Uno de los casos se dio en el barrio Veraguas de la localidad de Puente Aranda, donde quien iba a ser la víctima se defendió con un arma y frustró el robo.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el conductor se baja del vehículo y camina hacia la puerta de su vivienda para guardar el vehículo. Repentinamente aparecen dos hombres armados que intentan reducirlo, pero este sale corriendo y gana tiempo para poder sacar la pistola.

Tras abrir fuego contra los delincuentes, se desata un enfrentamiento entre la víctima y los ladrones, quienes finalmente terminan huyendo del lugar ante la inesperada reacción del ciudadano.

Otro golpe de la banda que roba camionetas en Bogotá

En otros hechos acontecidos en la localidad de Engativá un hombre fue asaltado por la banda que roba camionetas en Bogotá. Eran las 9:36 de la noche del viernes 14 de abril cuando ocurrió el hecho.

El conductor se estaciona y desciende, mientras que a unos metros un carro se parquea. De allí se bajan tres ladrones que tienen tapabocas y van armados, dos se abalanzan sobre su víctima, la intimidan, amenazan y comienzan a requisarla.

Por su parte, el tercer asaltante se encarga de prender la camioneta para robarla mientras los otros dos cómplices apuntan con sus armas al propietario, que solo levanta sus manos en señal de no oponer resistencia para proteger su vida.

Las cámaras de seguridad del barrio captan la huida de los ladrones de la banda que roba camionetas en Bogotá, tanto en el vehículo recién hurtado, como en el Corsa en el que varios de ellos habían llegado.

Noticias Caracol contactó a la víctima de la banda que roba camionetas en Bogotá, quien añadió: “Cuando llego aquí los vecinos me dan unos videos, donde veo que no solamente era el carro gris plateado que venía siguiéndome, sino también un segundo vehículo que era un taxi, un taxi del cual ya me identificaron las placas: JTR 362. Este taxi se hace en una esquina esperando los que lleguen, como quien dice son ‘campaneros’”.

Según las autoridades, las localidades más impactadas por el delito de hurto de vehículos son Kennedy y Engativá.