Reapareció la heroína de Transmilenio: volvió a evitar un robo sin usar la violencia

Luisa, quien ya había enfrentado a cuatro ‘cosquilleros’, atrapó a otro ladrón en un bus. Fiel a su estilo, lo grabó y regañó sin decir groserías.

“Yo voy en mi cuento, pero siempre muy pendiente, con dos ojos adelante, dos atrás y dos a los lados por la inseguridad”, esa es la estrategia con la que Luisa Umaña ha logrado, en menos de 15 días, frustrar dos robos en Transmilenio.

Ella contó cómo fue el caso reciente: "apenas entro, lo primero que veo es cómo el tipo estira la mano a raparle el celular al chico. Cuando veo que coge el celular y va a salirse, yo me volteo y lo cojo del buso, halando hacia atrás".

Gracias a su capacidad de reacción, logró que otros ciudadanos se solidarizaran.

Ante estas acciones, Luisa cuenta que tiene “cero miedo”, pues cuenta “con el respaldo divino, Dios está conmigo”.

Después de agarrar a los ladrones, hasta saca fuerzas para grabarlos y decirles unas cuantas verdades. Intenta hacerlos reflexionar, pero sin decirles groserías.

"La adrenalina está a mil, pero no es necesaria la violencia y mucho menos las groserías, que no van a tocar corazones", asegura.

Ella recomienda a otros usuarios que sean testigos de estos casos actuar con “cero violencia. Cojan sus celulares y graben, alcen la voz y digan si ven algo. Griten, algo, pero reaccionen".

Reviva aquí el primer hurto que evitó:

